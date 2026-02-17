Haberler

Amasya'da Emekli Öğretmenden Atatürk Anıtı'na Anlamlı Dokunuş

Amasya'nın Taşova ilçesinde, yıpranan Atatürk Anıtı'ndaki Amasya Tamimi, emekli öğretmen İlyas Özdemir tarafından gönüllü olarak boyandı.

Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki yıpranan Amasya Tamimi emekli öğretmen tarafından gönüllü boyandı.

Taşova ilçesinde eski Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'nde yer alan Amasya Tamimi'nin boyalarının döküldüğü dikkati çekiyordu.

Yazı, resim öğretmeni olarak 25 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan İlyas Özdemir tarafından boyandı ve okunur hale getirildi.

Kaynak: ANKA
