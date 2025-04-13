Amasya'nın Taşova İlçesinde 4.6 Büyüklüğünde Deprem
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede korkuya neden olurken, AFAD ve diğer ekipler hemen harekete geçti. Vali Önder Bakan, can kaybı ve yıkılan bina olmadığını açıkladı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntı büyük korkuya neden oldu.
Saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında meyoana gelen depremin hemen ardından AFAD ve diğer ekipler saha çalışmalarına başladı. Amasya Valisi Önder Bakan, çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığını açıkladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan sarsıntı büyük korkuya neden oldu. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel