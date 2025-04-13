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Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

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Amasya'nın Taşova ilçesinde saat 17.43'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin 6.21 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6.21 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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