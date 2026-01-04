Haberler

Amasya'da kardan kapalı köy yolu kalmadı: 180 köy yolu ulaşıma açıldı

Amasya'da yeni yılın ilk günü yağan yoğun kar yağışı sonrası kapanan 180 köy yolunun 160'ı 24 saat içinde açıldı. Amasya Valiliği, şu an itibarıyla kapalı köy yolu bulunmadığını açıkladı.

Amasya'da yeni yılın ilk günü yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 180 köy yolu 160'ı ilk 24 saat içinde olmak üzere 2 gün içinde açıldı. Amasya Valiliği, "İlk 24 saatte 160 köy yolu ulaşıma açılmış olup, kalan 20 köyümüzün yolu ise ertesi gün itibariyle açılmıştır. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte teyakkuzda bekleyen Amasya İl Özel İdaresinin 53 araç ve 60 personeliyle sahaya çıkıp aralıksız şekilde çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada, "İlk 24 saatte 160 köy yolu ulaşıma açılmış olup, kalan 20 köyümüzün yolu ise ertesi gün itibariyle açılmıştır. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Bu süreçte ayrıca 29 mahsur kalma olayına da müdahale edilerek, ilgili vatandaşlarımız AFAD koordinesinde bulundukları yerlerden tahliye edilmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kış mevsiminin şartlarını göz önünde bulundurarak vatandaşların ve sürücülerin özellikle kırsal kesimler ile yüksek rakımlarda don, buzlanma ve yaşanması muhtemel diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarına da işaret edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
