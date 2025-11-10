Amasya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, bir otomobilin yem yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Y.U. idaresindeki 34 NOR 177 plakalı beyaz otomobil, Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyü mevkiinde H.Ç. (44) yönetimindeki 55 ZB 385 plakalı yem yüklü traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü H.Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.