Amasya'da Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 2 Kişi Öldü
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü Zafer Bozkurt ve otomobildeki Ümit Çatanak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Rafet ÖZTÜRK
(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul'dan Ordu Aybastı istikametine giden Zafer Bozkurt yönetimindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil Amasya'nın Taşova ilçesinde, İsa Tokluca'nın kullandığı 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerek hurdaya döndü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Zafer Bozkurt ile otomobilde bulunan Ümit Çatanak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.