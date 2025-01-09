Amasya'da Kızı Babasının Ayakkabı Tamircisi Mesleğini Öğreniyor

Amasya'da yaşayan Büşra Sıvacı, üniversitede eğitim almasını sağlayan ayakkabı tamircisi babasına çıraklık yapıyor. Ayakkabıları ustaca tamir edip boyayan genç kız müşterileri şaşırtırken, çırak bulamayan babasının gururu oldu.

35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan evli ve 3 çocuk babası Mete Sıvacı, çırak bulamayınca oğlu ile 24 yaşındaki kızı Büşra'ya mesleğini öğretmek istedi. 2 yıllık tıbbi sekreterlik eğitiminin ardından hedef büyüterek Aksaray'da Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde okumaya başlayan 4. sınıf öğrencisi Büşra, memleketi Amasya'ya geldiğinde babasına çıraklık yapıyor. Her yanı çok sayıda ayakkabı ve makinelerle dolu 7 metrekarelik tamirhanede baba mesleğini öğrenen genç kız, eldivenleri takıp ayakkabılarını boyadığı müşterilerinin övgüsünü kazandı. Bir yandan da Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) hazırlanan genç kız, KPSS'den başarılı bir puan alıp tıbbi sekreter olarak atanmayı hedefliyor.

Baba mesleğini severek yaptığını söyleyen Büşra Sıvacı, "Sınava iyi hazırlanırsam atanacağıma inanıyorum. Ancak babama tamirhanede yardım etmeyi de sürdüreceğim. Bu işi severek yapıyorum. Çünkü babam beni buranın kazancıyla okuttu" dedi.

"Çırak bulamadım, kızımı yetiştiriyorum"

Yıllardır çırak bulamamaktan yakınan 49 yaşındaki Mete Sıvacı ise, "Kızımdan çok memnunum. İş bulamadığı sürece burada benimle çalışabilir. Kazancımız iyi, Allah bereket versin. İnsanların işini görüp dua almak paradan daha önemli. Çırak bulamadım. İşi öğretmek istediğim oğlum merak salmadı. Ben de kızımı yetiştiriyorum" diye konuştu.

"Bize böyle çocuklar lazım"

Genç kızı ayakkabı tamir ederken gördüğünde şaşıran müşterilerden Ali Çelebi, "Bu memleketin daha iyi seviyeye gelmesi için bize böyle çocuklar lazım" şeklinde konuştu. - AMASYA