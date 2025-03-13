Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

Eurofighter alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz

Amasya'da İş Adamı Pamuk Şekerle Çocukları Sevindiriyor

Amasya'da İş Adamı Pamuk Şekerle Çocukları Sevindiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da mermer fabrikası sahibi Bekir Kurt, hobi olarak yaptığı pamuk şekerlerle çocukların yüzünü güldürüyor. Deprem bölgesindeki çocuklardan etkilenerek bu işe yönelen Kurt, etkinliklerde çocuklara ücretsiz pamuk şeker dağıtıyor.

Amasya'da bir iş adamı, boş zamanlarında hobi olarak çocuklar ve gençler için elleriyle pamuk şeker hazırlayıp yüzleri güldürüyor. Devasa kaya parçalarının kopartılıp dönüşümünü sağlayan mermer fabrikası sahibi 51 yaşındaki Bekir Kurt'un pamuk şeker tezgahının başında ücretsiz şekilde pamuk şeker yaptığını görenler şaşırıp kalıyor.

Amasya Kültür Derneği'nin Ramazan ayında öğrencilere yönelik düzenlediği programda iftar veren 51 yaşındaki Kurt, programın sonunda beraberinde getirdiği tezgahta elleriyle pamuk şeker yapıp dağıttı. 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinin ardından gittiği deprem bölgesinde kendisinden pamuk şeker isteyen çocuklardan etkilenip bu renkli iş için kolları sıvayan evli ve 4 çocuk babası Kurt, "Pamuk şeker makinesini satın alıp hazırlanmasını öğrendim. Sonra deprem bölgesinde pamuk şeker yapıp dağıttım. Amasya'ya döndüğümde ise okullardaki, derneklerdeki etkinliklere katılıp çocuklara ücretsiz pamuk şeker yaparak yüzlerini güldürmeye çalışıyorum" dedi.

Amasya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akıllıoğlu, Ramazan ayı boyunca 60'tan fazla sayıdaki üniversite öğrencisine derneğe ait Şeyhcui Kütüphanesi'nde iş adamlarının desteğiyle iftar verdiklerini belirterek Bekir Kurt'a teşekkür etti. Pamuk şekerin yüzleri güldürdüğüne işaret eden Akıllıoğlu, "Bekir Bey hazırladığı pamuk şekerlerle gençleri neşelendirdi. Bizleri de çocukluğumuza götürdü. Çünkü eskiden büyükler ceplerinde şeker taşırdı. Çocuklara şeker verip dualarını alırdı. Bekir Bey de böylece gönüllerini hoş ettiği çocukların duasını alıyor. Onu 'şekerci amca' diye hatırlayacaklar" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
img

Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Hayatımın en acı dönemi
img

Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin rezilliğine bakar mısınız?
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.