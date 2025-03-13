Amasya'da İş Adamı Pamuk Şekerle Çocukları Sevindiriyor

Amasya'da bir iş adamı, boş zamanlarında hobi olarak çocuklar ve gençler için elleriyle pamuk şeker hazırlayıp yüzleri güldürüyor. Devasa kaya parçalarının kopartılıp dönüşümünü sağlayan mermer fabrikası sahibi 51 yaşındaki Bekir Kurt'un pamuk şeker tezgahının başında ücretsiz şekilde pamuk şeker yaptığını görenler şaşırıp kalıyor.

Amasya Kültür Derneği'nin Ramazan ayında öğrencilere yönelik düzenlediği programda iftar veren 51 yaşındaki Kurt, programın sonunda beraberinde getirdiği tezgahta elleriyle pamuk şeker yapıp dağıttı. 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinin ardından gittiği deprem bölgesinde kendisinden pamuk şeker isteyen çocuklardan etkilenip bu renkli iş için kolları sıvayan evli ve 4 çocuk babası Kurt, "Pamuk şeker makinesini satın alıp hazırlanmasını öğrendim. Sonra deprem bölgesinde pamuk şeker yapıp dağıttım. Amasya'ya döndüğümde ise okullardaki, derneklerdeki etkinliklere katılıp çocuklara ücretsiz pamuk şeker yaparak yüzlerini güldürmeye çalışıyorum" dedi.

Amasya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akıllıoğlu, Ramazan ayı boyunca 60'tan fazla sayıdaki üniversite öğrencisine derneğe ait Şeyhcui Kütüphanesi'nde iş adamlarının desteğiyle iftar verdiklerini belirterek Bekir Kurt'a teşekkür etti. Pamuk şekerin yüzleri güldürdüğüne işaret eden Akıllıoğlu, "Bekir Bey hazırladığı pamuk şekerlerle gençleri neşelendirdi. Bizleri de çocukluğumuza götürdü. Çünkü eskiden büyükler ceplerinde şeker taşırdı. Çocuklara şeker verip dualarını alırdı. Bekir Bey de böylece gönüllerini hoş ettiği çocukların duasını alıyor. Onu 'şekerci amca' diye hatırlayacaklar" şeklinde konuştu. - AMASYA