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Amasya'da çocuklar cami bahçesinde kitap okudu

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Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nin bahçesinde çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi. Onlarca çocuk, kitaplardan okunan bilgileri paylaşarak birlikte vakit geçirdi. Etkinliğe Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da katıldı. Etkinlikte sosyal, kültürel ve dini bilgilerin aktarılmasının yanı sıra sosyal medya kullanımı ile çevre konusunda farkındalığın artırılması da amaçlandı.

Amasya'da çocuklar cami bahçesinde kitap okudu

AMASYA - Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nin bahçesinde çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi. Onlarca çocuk, kitaplardan okunan bilgileri paylaşarak birlikte vakit geçirdi. Etkinliğe Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da katıldı.

"İnternetten uzağım, cami ve kitaptır sığınağım" başlıklı projede Yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği ve bağımlılık temalı karikatür sergisi düzenlendi. Etkinlikte sosyal, kültürel ve dini bilgilerin aktarılmasının yanı sıra sosyal medya kullanımı ile çevre konusunda farkındalığın artırılması da amaçlandı.

Camilere ve Yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara yönelik etkinlikleri çok önemli bulduklarını belirten İl Müftüsü Ayvaz, "Madde bağımlığının yanı sıra telefon, internet, sosyal medya bağımlığı da çok önemli. Gençlerin bile günde 5,6 saatleri burada geçiyor. Büyük bir zaman dilimi bağımlılığın pençesinde. Bizde bundan uzaklaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Camilerin çocuklarla güzelleştiğine değinen Ayvaz, "Eğer caminin avlusunda çocuklar gülüyorsa bu o milletin geleceğinin şen ve aydınlık olduğunu gösterir. Çünkü bu memleketin milli ve manevi değerlerin yarınlarla onlarla aktarılacak" diye konuştu.

Yeşilay Amasya Şubesi'nin de katkısıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklara simit ve meyve suyu ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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