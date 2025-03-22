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Amasya'da Çiftçi, Aşırı Soğuğa Karşı Meyve Ağaçlarını Korudu

Amasya'da Çiftçi, Aşırı Soğuğa Karşı Meyve Ağaçlarını Korudu
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Amasya'nın Çiğdemlik köyünde çiftçi İhsan İnce, mart ayında aşırı sıcaklık sonrası çiçek açan meyve ağaçlarını, ani soğuklara karşı yağmurlama ve dondurma sistemiyle başarılı bir şekilde korudu. Uyguladığı sistem sayesinde ağaçların buz tutarak zarar görmesi önlendi.

Amasya'da bir çiftçi, Mart ayında havaların mevsim normalinin üstünde ısınması nedeniyle erkenden çiçek açan 300 meyve ağacını aniden bastıran aşırı soğuğa karşı yağmurlama ve dondurma sistemi sayesinde korudu. Çiftçi İhsan İnce, yüzde 100 başarı sağlayan yağmurlama sistemini ağaçların gübrelenmesinde de kullanıyor.

Birkaç gündür beklenmedik şekilde etkili olan kar ve aşırı soğuklar, çiftçileri meyve ağaçlarını korumak için farklı yöntemler kullanmaya yönlendirdi. Çiğdemlik köyünde yaşayan 45 yaşındaki İhsan İnce, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi bulması üzerine bir tanesinin bile dayanamayacağını düşündüğü çiçek açan meyve ağaçlarının üstüne yer altından 4 derecedeki suyu yağmurlama yöntemiyle püskürttü. Dallardaki meyve çiçekleri ile yeni çıkan yapraklar buzla kaplandı. Böylece ayva ve cennet hurması ağaçlarının olumsuz etkilenmemesi sağlandı.

Doğup büyüdüğü köyde ata yadigarı topraklarda çiftçilik yaptığını anlatan İnce, "Meyve çiçeklerini yağmurlama yapıp buz tutturarak koruyoruz. Buzlanma olmasaydı bahçede büyük hasar olurdu. Ürün kaybı yaşardık. Soğuklar geçene kadar sistemi çalıştıracağız" dedi.

Yağmurlama sistemini ağaçların gübrelenmesinde de kullanan evli ve 3 çocuk babası İnce, gübrenin suyun temasıyla kısa sürede çözünerek toprağa karıştığını vurguladı.

Yörede başka bir çiftçinin daha başarıyla uyguladığı sistemi daha da yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, "Çok basit bir sistem. Çok maliyetli değil. Büyük getirisi olan bir sistem" diye konuştu.

Son 2 aydır yağışların etkili olduğu ilde Nisan ve Mayıs aylarında da yağış umut ettiklerine değinen Cebeci, böylece geçen yılı kuraklığın etkisiyle geçiren çiftçilerin yüzlerinin güleceğini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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