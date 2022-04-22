Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Koltuğunu Çocuk Başkanlara Emanet Etti

AMASRA, BARTIN (ANKA) - Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuk başkanlara emanet etti.

Makam koltuğunu ilk olarak Kaleşah İlkokulu'ndan 3.sınıf öğrencisi Doğa Oral'a emanet eden Başkan Çakır, minik başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Doğa Oral, okulu için bir salıncak istedi.

Daha sonra başkanlık koltuğuna Kaleşah Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Berke Özerden oturdu. Berke Özerden okulu için oturma bankları ve bisikletleri için park yeri istedi.

Başkan Recai Çakır, her iki çocuk başkana da talimatlarını yerine getireceğini söyledi.

Çocuk başkanlara çeşitli hediyeler veren Recai Çakır, geleceğin teminatı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başkan Çakır, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesiyle 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102.yılını kutluyoruz.Tam bağımsızlığı için büyük bedeller ödemiş,ulus olma yolunda uzun yıllar mücadele etmiş,kahraman bir milletin gurur günü olan 23 Nisan'ı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin geleceği ve aydınlık yarınlarının teminatı olan kıymetli çocuklarımıza hediye etmiştir.

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara, Atatürk'ün şu sözünü hatırlatmak isterim.'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek Atatürk siz çocuklara olan güvenini ve inancını dile getirmiştir.Sizler daha çok çalışacak,daha çok öğrenecek ve gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Bugünün büyükleri olarak bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza barışın egemen olduğu, daha yaşanabilir, daha yeşil bir ülke bir dünya bırakmalıyız.

Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, başta çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."

Konuşmasının ardından Başkan Recai Çakır, öğrenciler ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.