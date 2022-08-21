Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin gece bölümü de hizmet vermeye başladı

BURSA - Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin gece bölümü de hizmet vermeye başladı. Toplam 108 yatak kapasiteli tesiste kalanlar, gün boyunca gerçekleştirilen aktivitelerle hem kendilerini geliştiriyor hem de kaliteli vakit geçiriyor.

Sivil toplum ve kamu iş birliğinin örnek çalışmalarından biri olarak hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi Lions &Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, gündüz bölümünün ardından, gece bölümünü de hizmete açtı. Çağın hastalığı olarak anılan alzheimer hastaları için Nilüfer Belediyesi, hayırsever Dikencik ailesi iş birliğiyle Özlüce Mahallesi'nde yapılan tesiste isteyenler, artık gece bakım hizmetinden de faydalanabiliyor.

Geçtiğimiz aylardan itibaren hizmete açılan gece bölümünde şimdilik 5 kişi konaklıyor. Gece bölümünde kalanlar için 3 ana öğün yemeğin verildiği Alzheimer hasta konuk evinde, ara öğünler de veriliyor. Deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet veren tesislerde, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı da hastaların her anında yanında oluyor. 3 bin 700 metrekare alanda 3 kat şeklinde inşa edilen ve hem gece hem de gündüz bakım hizmeti veren alzheimer hasta konuk evi gece 48, gündüz 60 olmak üzere toplam 108 kişi kapasitesi bulunuyor.

Hastaların gece konaklayabileceği çift kişilik 24 oda ile aktivite salonları, yemekhane, mutfak, revir, kuaför, bakım odası, aile görüşme odası, özel bakım odaları, rehabilitasyon salonu, fizyoterapi, konferans ve spor salonunun bulunduğu alzheimer hasta konuk evinde kalan bireyler, gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle de zamanlarını dolu ve verimli geçiriyor. Güne keyifli bir kahvaltı ve fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlerle dinç bir şekilde başlayan katılımcılar, ergoterapist eşliğinde gerçekleştirilen bilişsel ve motor beceri aktivitelerinin yanında film, müzik ve mutfak etkinlikleriyle de hem kendilerini geliştiriyor hem de kaliteli vakit geçiriyor.

Bursa'da bu alanda hizmet veren ilk tesis olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sürecinin ardından normal yaşama geçilmesiyle birlikte gece bölümünü de hizmete açtıklarını söyledi. Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde bulunan hastalar ile ailelerinin mutlu olduğunu ifade eden Başkan Erdem, "Ne yazık ki bu hastalık, özellikle hasta yakınlarına çok zor bir süreç yaşatıyor. Bir alzheimer hastanız varsa, onu evde yalnız bırakıp dışarı çıkmanız ve başka işlerle ilgilenmeniz pek mümkün değildir. İşte böyle durumlarda hasta yakınlarının imdadına, bu konuk evi yetişiyor. Deneyimli ekiplerimiz, hastalarımızın her anında yanında olarak, ihtiyaçlarına yanıt vermek için özveriyle çalışıyor" diye konuştu.