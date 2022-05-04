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Altınova'da bayramlaşma

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altınova'da bayramlaşma

Yalova Altınova İlçe Bayramlaşması, Altınova Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yalova Altınova İlçe Bayramlaşması, Altınova Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştirildi.

Altınova İlçe Bayramlaşması, Altınova Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştirildi. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Geniş katılım oldu Bayramlaşma törenine; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Karamürsel eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Dnz. Alb. Erhan Fıçıcı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, belediye personeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediyedeki bayramlaşma programının ardından ilçe protokolü, emniyet, jandarma ve itfaiyeyi ziyaret ederek buradaki görevli personelle bayramlaştı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Regaip Ahmet Özyiğit, Hisarcık, Altınova, Yalova, Yerel, Haberler

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