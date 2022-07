Altınkum'da 18. Yazarlar Festivali Başlıyor

18. Altınkum Yazarlar Festivali, 1-15 Ağustos arasında Didim'de yapılacak. Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek festivale, İlyas Salman, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ahmet Şık, Timur Soykan gibi birçok ünlü yazar ve sanatçı katılacak.

Didim Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali, 18'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İsmini altın sarısı rengindeki kumlarından alan Altınkum Plajı'nın yanı başında, Ege Denizi'nin eşsiz mavisi eşliğinde düzenlenecek festival 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivale her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden ünlü usta kalemler ve sanatçılar katılacak. Festivalde Bora Gezmiş, Nihat Behram, Mustafa Balbay, Nebil Özgentürk, Atilla Sarp, Hayri Kandemir, İlyas Salman, Ali Kaya, Vehbi Bardakçı, Saygı Öztürk, Gülsüm Coşkun, Ergün Köse, Uğur Dündar, Ali Mahir Başarır, Mine Özbek, Nalan Tuntaş, Ahmet Şahin İzgü, Can Coşkun, Murat Ağırel, Canan Karatay, Kahraman Tazeoğlu, Sinan Akyüz, Serhat Yabancı, Haydar Ersöz, Erdoğan Aydın, Faik Bulut, Cemil Kılıç, Sırrı Özbek, Serdar Öktem, Niyazi Özkan, Recep İhsan Eliaçık, Birgül Evren, Duygu Taylan, Süheyla Küçükboyacı, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Fikri Sağlar, Prof. Dr. Üstün Dökmen, Demet Demirkaya, Ahmet Şık, Timur Soykan, Can Soyer, Gülseren Budayıcıoğlu, Ayşe Kulin, Sevda Aykar Yıldız ve Mustafa Gazalcı'nın yanı sıra birçok sürpriz isim Didimli vatandaşlar ve festival katılımcıları ile buluşacak.

Usta kalemlerin vatandaşlarla buluşacağı 18. Altınkum Yazarlar Festivali'nin Didim'in tanıtımında büyük rol oynadığını kaydeden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didimlileri ve tüm kitap severleri festivale davet etti. Atabay, "Altınkum Yazarlar Festivali'nde bir kez daha vatandaşlarımızla buluşacağımız için heyecanlıyız. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok usta kalem ve ünlü isim festivalimize katılacak, gerek kitap imzalayacak gerekse de söyleşiler yapacak. 15 gün sürecek festivalimizin bir kez daha tüm katılımcılar için unutulmaz olacağına inanıyoruz. Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel