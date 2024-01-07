Altındağ'daki Mahalle Kütüphanelerinin Üye Sayısı Rekor Kırdı

Mahalle kütüphanelerinin aktif üye sayısı, Ankara'nın ve Altındağ'ın en büyük mahallesi olan Karapürçek'in de nüfusunu geçti.

Her yaştan Altındağlı vatandaşın büyük ilgisini çeken mahalle kütüphanelerinin aktif kullanıcı sayısı 85 bin 737'ye ulaştı. 84 bin 152 kişinin yaşadığı Ankara'nın ve Altındağ'ın en büyük mahallesi olan Karapürçek'in de nüfusunu geçen üye sayısı, yeni bir rekora da imza attı.

Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kütüphanelerimizin aktif üye sayısı 86 bine yaklaştı. Bu gerçekten rekor denebilecek bir sayı. Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması, ev hanımlarımızın kahvelerini de alarak kitap okumaya koşması gerçekten çok güzel. Altındağ bu kütüphaneler sayesinde, gelecekte çok daha güzel olacak inşallah" dedi.

Yeni kütüphaneler yolda

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için çalışmalara devam ettiklerini de söyleyen Başkan Asım Balcı, "Kütüphanelere sadece gençler değil, her yaştan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Her yaştan kullanıcıyı bu masalarda, rafların arasında görmek çok güzel. Onların bu ilgisini görmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağlı hemşehrilerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA