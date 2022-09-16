Altın Portakal Sinema Tır'ı Yolculuğuna Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin habercisi Altın Portakal Sinema TIR'ı ile film izleme zevkini kentin ilçelerine taşıyor.

Altın Portakal Sinema TIR'ları, 19 Eylül'de yolculuğuna başlayacak ve 9 Ekim'e kadar tüm Antalya'yı dolaşacak. Antalya'nın farklı ilçelerinde yapılacak gösterimlerde, bu yılın en çok izlenen ve beğenilen iki filmi, ücretsiz olarak halka sunulacak.

Altın Portakal Sinema TIR'ları, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Akseki, Kepez, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Altın Portakal Sinema TIR'ı kapsamında çocuklar için "Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas" adlı canlandırma filmi, büyükler için "Aykut Enişte 2" filmleri 9 Ekim'e kadar farklı ilçelerde gösterilecek.

Altın Portakal Sinema TIR'ının ilk gösterimi, 19 Eylül Pazartesi günü Gazipaşa'da saat 16.00, 18.00'de "Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas", 20.00'de "Aykut Enişte 2", Akseki'de de saat 20.00'de "Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas" filmleriyle gerçekleşecek.