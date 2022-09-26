Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin genç sinemacıları sinema profesyonelleri ile buluşturduğu Altın Portakal Sinema Okulu 4 yaşında.

"Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla ilk kez düzenlendiği 2019 yılından bu yana 650 öğrenciye eğitim imkanı sağlayan ve geleceğin sinemacılarına destek olmayı amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu, 2-7 Ekim 2022 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Altın Portakal Sinema Okulu ile Türkiye'deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan öğrencilere bu yıl da ilham vermeye, hayallerine giden yolda bir adım daha atmaları için destek olmaya devam ediyor. Her gün gerçekleşecek derslerde sinema sektörünün önde gelen isimleri 41 şehirdeki 84 üniversiteden seçilen 250 Altın Portakal Sinema Okulu öğrencisi ile deneyimlerini paylaşacak.

Altın Portakal Sinema Okulu dersleri bu yıl da farklı alanlardan sinemacıları öğrencilerle buluşturacak. Yönetmen-senarist ve film eleştirmeni Burcu Aykar'ın "Kısa Film Yapımı" dersiyle başlayacak eğitim programında; sinema yazarı Aslı Ildır ile "Film Okuma Atölyesi"; yapımcı-yönetmen ve danışman Zeynep Güzel ile "Yaratıcı Belgesel Atölyesi"; Soft Light Color Grading Service'in kurucusu Levent Öztürk ile "Sinema ve Televizyonda Renk Düzenleme"; yönetmen-senarist ve multimedya sanatçısı Deniz Tortum ile "Kamerasız Sinema"; video sanatçısı-film yönetmeni Köken Ergun ile "Stok Görüntüyle Çalışmak" ve yönetmen-senarist Ali Vatansever ile "Bir Senaryo İnşa Etmek" başlıklı dersler yer alıyor.

Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında Müjgan Yıldırım'ın yönetmenliğini, Burçak Evren'in danışmanlığını üstlendiği "Gölgenin Seyri: Türk Sinemasının Tartışmalı İlkleri" belgeseli gösterilecek ve film ekibi ile öğrencileri buluşturan bir soru-cevap etkinliği yapılacak.

ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU, SÖYLEŞİLERİ İLE TÜM SİNEMASEVERLERE ULAŞACAK

Altın Portakal Sinema Okulu, bu yıl da sadece seçilen öğrencilere değil, Türkiye'deki tüm sinemaseverlere ulaşabilmek için usta isimlerle söyleşi ve röportaj videoları hazırlıyor.

2 Ekim'de Sezen Kayhan moderatörlüğünde yönetmen Nazlı Elif Durlu ile gerçekleştirilen "İlk Filmimi Nasıl Çektim?" başlıklı genç sinemacılara rehber olabilecek bir söyleşi yayınlanacak. 3 Ekim'de Burak Göral moderatörlüğünde yazar Ayfer Tunç'un konuk olduğu "Edebiyattan Sinemaya" söyleşisi, 4 Ekim'de Evrim Kaya ile yönetmen-senarist Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yönetmen Söyleşileri" başlıklı sohbeti, festival sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. 6 Ekim'de Antalya Film Forum ile ortak gerçekleşecek "Post Prodüksiyon Süreçleri" söyleşisinde Armağan Lale moderatörlüğünde Yalın Özgencil, Cenk Erol ve Cem Taşkara bir araya gelecek. 7 Ekim'de ise Müge Turan'ın Ahmet Mümtaz Taylan ile "Oyunculuk Üzerine" başlığıyla gerçekleştirdiği söyleşi izlenebilecek. Söyleşiler festivalin youtube hesabında her gün saat 14.00'te yayında olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.