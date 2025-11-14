Haberler

Alpedo Dondurma'daki Bakteri İddiaları Asılsız Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli Alpedo dondurma markası, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı incelemede 'bakteri tespit edildi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan analizlerde ürünlerin 'uygun' olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli ünlü dondurma markası Alpedo, son günlerde bazı basın organlarında yer alan "bakteri tespit edildi" iddialarıyla gündeme gelmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları incelemede iddiaların gerçeğini yansıtmadığını ortaya çıkardı. Firmanın ürünlerinde yapılan analizde "uygun" olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli ünlü dondurma markası Alpedo, geçtiğimiz haftalarda akredite olmadığı öne sürülen bir laboratuvarın hatalı analiz raporlarının sızdırılmasıyla hedef haline gelmişti. Firma yetkililerinden Gıda Mühendisi İşletme Müdürü Erdoğan Bayır, söz konusu haberlerin tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini belirterek hukuki süreci başlattı.

Markanın dondurmaları Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı akredite laboratuvarda yeniden analiz edildi. Yapılan analizlerin sonucunda da "uygun" olduğu tespiti yapıldı. Marka analiz sonucunun kendi iç kontrolleriyle tam uyumlu olduğu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yeniden inceleme sonucunda, "bakteri tespiti" iddiasının asılsız olduğu kesinlik kazandı.

Markaya olan güvenin tazelenmesiyle birlikte firma, artan siparişler nedeniyle tam kapasite üretim sistemine geçti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.