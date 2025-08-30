Almanya'dan Gelen Gurbetçilerden Köprüye Yenilik

SİNOP (İHA) – Almanya'dan memleketleri Sinop'un Ayancık ilçesi Belpınar köyüne gelen iki gurbetçi, köy girişindeki köprünün eskimiş korkuluklarını boyadı.

Almanya'dan gelen Ziya Akyıldız ve Mustafa Yılmaz, köprüden geçerken demir korkulukların yıpranıp paslandığını fark etti. İki vatandaş, önce zımpara yaparak temizledikleri köprüyü ardından boyayarak yeni bir görünüm kazandırdı.

Köy muhtarı Murat Yılmaz, "Almanya'dan gelip köyündeki eksiklikleri gören iki vatandaşımız, köprünün korkuluklarını yeniledi. Önce temizlik ve zımpara yaptılar, ardından güzelce boyadılar. Bu davranış köyümüz için güzel bir örnek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP