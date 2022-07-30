- Almanya'da enerji tasarrufu: 200 sembol yapı artık ışıklandırılmayacak

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de enerji tasarrufu sağlamak için 200 sembol yapı artık geceleri ışıklandırılmayacak.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gerilim ve Rusya'dan gelen doğal gaz akımının sekteye uğraması Almanya'da yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Ülkede, bir yandan doğal enerji kaynaklarında çeşitliliği artırma amaçlı girişimler teşvik edilirken, diğer yandan kapanan bazı nükleer santrallerin yeniden açılması da tartışılıyor. Özellikle kış aylarında yaşanabilecek muhtemel enerji krizine karşı şimdiden tasarruf önlemleri alınmaya başlandı. Enerji tasarrufu çerçevesinde aralarında Zafer Anıtı, Brandenburg Kapısı, Devlet Opera Binası, Berlin Katedrali, Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Amerika Anıt Kütüphanesi, Charlottenburg Sarayı gibi önemli yapıların da bulunduğu toplam 200 sembol bina artık geceleri ışıklandırılmayacak. Çok sayıda yapıda Çarşamba günü başlayan karartma çalışmalarıyla kentte her gün 100-120 civarı aydınlatma devre dışı bırakılıyor. Federal Meclis Binası Bundestag'ın ışıkları ise kapanmayacak.

Turistler fotoğraf çektiremiyor

Brandenburg Kapısı'ndaki ışıklandırma sistemlerinin henüz kapanmaması nedeniyle tarihi binanın önüne gelen çok sayıda turist fotoğraf çektirmeye devam edebiliyor. Alexanderplatz Meydanı'ndaki Neptün Fıskiyesi'nin önünde hava karardıktan sonra fotoğraf çektirmek isteyenler ise cep telefonlarının ışıklarından yardım alıyor.

Berlin örnek olmak istiyor

Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, enerji tasarrufu konusunda örnek teşkil etmek istediklerini söyleyerek, "Ukrayna'ya karşı savaş ve Rusya'nın enerji politikası tehditleri göz önüne alındığında, enerjimizi mümkün olduğunca dikkatli kullanmamız önemli. Bu aynı zamanda ve özellikle kamu sektörü için de geçerlidir. Bu nedenle Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık aydınlatmayacağız" ifadelerini kullandı.

Berlin'de yaklaşık bin 400 spotla aydınlatılan 200 önemli yapının maliyeti yıllık 40 bin euroyu buluyor.

Rusya doğal gaz akışını düşürüyor

Alman doğal gaz dağıtım şirketi Gascade tarafından 27 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının yüzde 40'tan yüzde 20'ye kadar düştüğü duyurulmuştu. Açıklamada, "27.07.2027 saat 08.00 itibarıyla Kuzey Akım 1'den gaz akışı, maksimum değerin yüzde 20'sine karşılık gelecek şekilde sağlanmaktadır" denilmişti. Moskova yönetimi gaz akışındaki kesinti için teknik sorunları gerekçe gösteriyor. Avrupa Birliği ise Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık enerjiyi "silah olarak kullanmakla" ve "şantaj yapmakla" suçluyor. Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya, güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ifade ederek, Batı'nın enerji kaynaklarını baskı aracı olarak kullandığı suçlamalarını reddediyor. Rusya'dan başlayan boru hattı, Baltık Denizi altından Almanya'nın Greifswald kentine kadar ulaşıyor.