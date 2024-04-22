Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye Resmi Ziyaret İçin İstanbul'a Geldi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Steinmeier'i İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Uçağı İstanbul Havalimanı'na inen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'i taşıyan uçak, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanına indi. Steinmeier'i, İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ardında temaslarını gerçekleştirmek üzere havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL