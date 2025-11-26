Almanya Büyükelçisi Kayseri'de

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkiler, yerel düzeyde yürütülen projeler ve iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, "Büyükelçi Sorg'u ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükelçi Sorg da misafirperverliği nedeniyle Vali Çiçek'e teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ