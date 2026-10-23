Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann Alanya'da ihtida merasiminde Müslüman oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ihtida merasiminde Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Alanya Müftüsü Mehmet Seven'in katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde, Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasimde Ahmet ismini alan Laarmann'ı tebrik eden Müftü Mehmet Seven, kendisine İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Merasim, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı