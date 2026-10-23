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Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann Alanya'da ihtida merasiminde Müslüman oldu

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Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann Alanya'da ihtida merasiminde Müslüman oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ihtida merasiminde Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasimde Ahmet ismini alan Laarmann'ı tebrik eden Alanya Müftüsü Mehmet Seven, kendisine İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ihtida merasiminde Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Alanya Müftüsü Mehmet Seven'in katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde, Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasimde Ahmet ismini alan Laarmann'ı tebrik eden Müftü Mehmet Seven, kendisine İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Merasim, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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