Haberler

Alman turistler Karapınar'a hayran kaldı

Alman turistler Karapınar'a hayran kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'dan karavanlarıyla Türkiye turuna çıkan iki doğasever turist, Konya'nın Karapınar ilçesinin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfederek unutulmaz anlar yaşadı.

Almanya'dan karavanlarıyla Türkiye turuna çıkan iki doğasever turist Konya'nın Karapınar ilçesine hayran kaldı.

Alman turistler Ricardo Schambach ile Augei Kepler, ilçenin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini keşfederek unutulmaz anlar yaşadı. Karavanlarıyla Karapınar'a gelen Alman turistler, ilk olarak dünyaca ünlü Meke Gölü'nde kamp kurdu. Göl çevresinde doğayla iç içe vakit geçiren çift, daha sonra Acıgöl'de yüzdü, lavanta bahçesinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Karapınar'ın tarihi değerlerini de yakından tanıma fırsatı bulan Ricardo Schambach ve Augei Kepler, Sultan Selim Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek tarihi yapı hakkında bilgi aldı. Gezilerine Çıralı Gölü'nde kamp yaparak devam eden çift, gölün eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını ifade etti. Türkiye turuna 24 Haziran'da başladıklarını belirten Alman turistler, İskandinavya ve Baltık ülkeleri dışında Avrupa'nın büyük bölümünü gezdiklerini söyledi. Alman çift, Türkiye'nin doğal güzellikleri, misafirperver insanları ve kamp turizmine uygun yapısıyla kendilerini etkilediğini dile getirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı

Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı
CHP'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: 'Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak'

Kılıçdaroğlu'ndan bomba 'Özgür Özel' hamlesi
Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tıp öğrencisi Yaren'in can verdiği kazadan yeni görüntüler
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada