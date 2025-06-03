Alman Turist Hakkari’de Su Sorununa Dikkat Çekti

Alman Turist Hakkari’de Su Sorununa Dikkat Çekti
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Almanya'dan yola çıkan Tobias Ich Schröder, Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda boşa akan içme sularını gördükten sonra şehirdeki susuzluk sorununa dikkat çekti. Altyapı eksikliklerine vurgu yapan Schröder, yetkililere çağrıda bulundu.

Almanya'dan yola çıkan ve doğasına hayran kaldığı Hakkari'deki Berçelan Yaylası'na ulaşan Alman turist Tobias Ich Schröder, boşa akan içme suyu karşısında şehir merkezindeki susuzluğa isyan etti.

Hakkari'nin doğal güzellikleriyle ünlü Berçelan Yaylası'nı ziyaret eden Alman turist Tobias Ich Schröder, kentteki içme suyu sıkıntısına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Schröder, şehirde yaşanan susuzlukla, yaylada boşa akan kaynak suları arasındaki çelişkiye tepki göstererek, "Kuraklık yok ama su da yok" dedi.

Yaklaşık iki yıl önce Almanya'dan yola çıkarak dünya turuna başlayan Schröder, ikinci kez geldiği Hakkari'de hem doğaya hem de sosyal sorunlara duyarsız kalmadı. 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda gezintiye çıkan Schröder, burada boşa akan doğal kaynakları görünce hayretler içerisinde kaldı. Yaylada arızalanan boru hatlarını da kendi imkanlarıyla tamir eden Schröder, "Yetkililer, altyapı eksikliğini artık görmeli. Hakkari'nin yukarısında su akıyor ama şehir susuzlukla mücadele ediyor. Bu kabul edilemez bir durum" ifadelerini kullandı.

Konak köyündeki tarihi Koçanis Kilisesi'ni de ziyaret eden Schröder, "Asuri halkının izlerini taşıyan ve zamana direnen kilisenin defineciler tarafından tahrip edilmesine üzülüyorum. Almanya'dan geldim, şu anda Hakkari'nin Konak köyündeyim. Burası Nasturi'lerin yaşadığı eski bir yerleşim alanıdır. Çok güzel bir doğaya ve tarihi bir kiliseye sahip. Ancak insanlar burada altın arıyor ve bu nedenle yapı zarar görmüş. Buna rağmen doğa harika, atmosfer büyüleyici. 6 kilometrelik bir yürüyüş yaptık ve her adımda bu coğrafyanın güzelliğine bir kez daha hayran kaldım" diye konuştu.

Hakkari'de karşılaştığı doğa harikaları kadar çözüm bekleyen altyapı sorunlarına da dikkat çeken Tobias Ich Schröder, "Doğa cömert davranmış ama insanlar kıymetini bilmiyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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