Alman çift Türkiye turunda

Karavanları ile Türkiye turuna çıkan Alman çift Simone Schwarz ile Martin Brosig Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde mola vererek kamp yaptı.

Almanya'da özel bir şirkette çalışan Alman çift merak ettikleri Türkiye'yi görmek için iş yerlerinden 5 ay izin alarak yola çıktı. Bir çok Avrupa ülkesini gezen Sımone Schwarz ile Martin Brosig Türkiye'de de bir çok yer gezdi. "Muhteşem gün doğumları ve gün batımları, dalgaların sesi ve sadece denizin harika manzarasıyla biz mükemmel bir anı biriktirdik" diyen Alman çift, Şubat ayı başında işten 5 ay ücretsiz izin alıp, geçmiş yılların birikimini yaparak yola çıktılarını ifade etti. Ana varış noktaları olan Türkiye hakkında çok şey okuduklarını ve gezilecek çok fazla doğal güzelliğin olduğu söyleyen Alman çift, "İtalya'dan feribotla Yunanistan'a gittik ve orada 1 ay geçirdik. Daha sonra feribotla Sakız Adası'na doğru devam ederek 7 Mart'ta Çeşme'ye vardık. Oradan Pamukkale, Salda Gölü ve sahil boyunca Itzuzu Plajı, Kayaköy, Pataras Plajı, Kaş, Olympos, Taki Kanyonu ve şimdi de Meke Gölü'ne geldik. Daha sonra masmavi suları ile Acıgöl'ü gezdik. Burada suyun yansıması harikaydı. Soğuk olduğu için yüzemedik ve buna üzüldük. 2.5 haftadır yollardayız ve toplamda 5-6 haftayı Türkiye'de geçirmeyi planlıyoruz. Nisan ayı ortalarına kadar Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini gezeceğiz" dedi.

"Gölün susuz olması bizi üzdü"

Pek çok Almanın yalnızca sahildeki plaj tatillerini tercih ettiğini söyleyen çift, "Ancak ülkenin sunabileceği çok daha gezilecek yerleri var, özellikle de Avrupa'da hiç görmediğimiz manzaralar ve doğa harikaları burada. Doğada olmaktan keyif alıyoruz ve kamp alanlarımızı bulduğumuzdan daha temiz bırakmak bizim için önemli; Vardığımız her yerde daima çöpleri temizleriz. Türk insanının konukseverliklerini daha önce de duymuştuk, Almanya'da da Türk arkadaşlarımız var. Bu Türkiye'deki seyahatlerimiz boyunca doğrulandı. El sallayarak veya korna çalarak karşılanıyoruz ve herkes çok açık ve bizimle ilgileniyor. Köpeğimizle seyahat ediyoruz ve birçok insanın köpeklere büyük saygı duyduğunu veya onunla birlikte bir şehirde yürürken bizi izlediğini fark ettik. Ama kendisi çok genç ve arkadaş canlısı, çoğu zaman insanlar bize geliyor ve onu da yanlarında götürmek istiyorlar. Diğer ülkelerden farklı olan şey, kampçılarla seyahat eden gezginlerin burada hala memnuniyetle karşılanmasıdır; bu nedenle, yerel olarak alışveriş yaparak, dışarıda yemek yiyerek ve arkamızda çöp bırakmayarak iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz. Türk yemeklerini seviyoruz ve bu konuda önceden araştırma yapıp heyecanlanmıştık. Türk kreplerinden, geleneksel Türk kahvaltısındaki geniş seçeneklere, pideden lahmacuna kadar her şeyin tadını çıkarıyoruz. Meke Gölü'nün harika fotoğraflarını sosyal medyada gördük, gezi bloglarında okuduk ve burada bir gece geçirmeye karar verdik. Olağanüstü doğa olaylarını seviyoruz; sadece deniz kenarında olmak sıkıcı olurdu. Gerçi burada gece -3 dereceydi, çok soğuktu. Ama gölün susuz olması bizi üzdü" şeklinde konuştu.

Alman çift, Xavi adını verdikleri köpekleri göl kenarında gezinti yapıp daha sonra Kapadokya'ya hareket etti. - KONYA