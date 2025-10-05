ALKÜ'de 'Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle' İmza Platformu İlgi Gördü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesine yapılan "Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle" imza platformu öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Onlarca imzanın atıldığı platform, bir ay boyunca imzaya açık olacak.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle" imza platformu ile öğrencilerin tepkisini dile getirdiğini belirtti. İşgalci İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde yaptıkları Gazze'deki soykırımı kınadıklarını belirten Rektör Türkdoğan, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı, tüm insanlığın vicdanına ve ortak değerlerine yapılmıştır. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu alçak müdahale; adaletin, merhametin ve barışın sesini susturmak isteyen karanlık bir zihniyetin tezahürüdür. Fakat biz biliyoruz ki vicdanı susturmak mümkün değildir. Alaaddin Keykubat Üniversitesi ailesi olarak zulmün karşısında ilk günden bu yana dimdik duruyor, Gazze halkının ve özgürlük için yola çıkan Sumud Filosu'nun yanında olduğumuzu tüm kalbimizle haykırıyoruz. Barışın, adaletin ve insanlığın ortak çabasıyla daha adil bir dünya kurulacağına olan inancımızla bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve mazlumların yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.