Alkol kontrollerinde yeni uygulama, ölçümler artık kamera kaydında

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol denetimlerinde yeni nesil kameralı alkolmetre cihazlarını kullanmaya başladı.

Yeni sistemle birlikte, sürücülerin üfleme anı ve ölçüm süreci cihaz üzerindeki entegre kamera tarafından kayıt altına alınacak. Bu sayede hem ölçümlerde şeffaflık sağlanacak hem de denetim sırasında yaşanabilecek tartışmaların önüne geçilecek. Yetkililer, kameralı alkolmetrelerin kullanımının özellikle 'yanlış ölçüm' iddialarını ortadan kaldıracağını, işlemlerin delil niteliğinde kaydedileceğini ve hukuki süreçlerde güvenilir veri sağlayacağını belirtti. Yapay zeka destekli ses ve görüntü alan yaka kameraları yol ve trafik kontrollerinde polis memurlarına kolaylık sağlarken, alınan görüntüler de mahkeme dosyalarına delil olarak sunulabilecek.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı araç desteği kapsamında 86 araç alınan jandarma ve emniyet ekipleri yeni araç ve teçhizatlarıyla vatandaşlara daha güvenli bir şekilde hizmet sunmaya başladı. Trafik denetimlerinde kameraları ile yol kontrolü yapan ekipler, vatandaşlardan da tam not aldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Uğur Altuntaş, artık her polis memurunun görüntü alabildiğini, kameralardaki yüz ve plaka tanıma sistemlerinin polis memurlarının işlerini daha da kolaylaştırdığını söyledi. Altuntaş, vatandaşlarla polisler arasında herhangi bir şaibeye sebebiyet vermemek için, herhangi bir şikayete tabi konular oluşmaması için kameraları kullandıklarını belirterek, "Burada bizim için en büyük avantajı yaka kameraları yapay zeka destekli, plaka tanıma ve yüz tanıma sistemlerinin bulunması. Plaka tanıma sistemi vatandaşlarımızın uygulama noktasına yaklaşırken plakalarını sistem otomatik olarak tanıyarak veri tabanını tarayıp aracın herhangi bir aranmasının olup olmadığını veya yakalanmasının bulunup bulunmadığını görevli polis memurumuza bildirmektedir. Bu da hem iş yükünü hem de vatandaşımızın uygulama noktasındaki bekleme süresini düşürmektedir. Aynı zamanda sürücünün yüzünü yüz tanıma veri tabanında tarayarak yine sürücünün aranmasının olup olmadığını ve sürücünün herhangi bir başka bir suça karışıp karışmadığını, sürücü ile ilgili bilgilerini de bize veri tabanından çekerek vatandaşın bilgilerini polis memurunuza bildirmektedir. Zaman zaman sahte ehliyet ve sahte kimlikle uygulama noktalarından kaçmaya çalışan sürücüler oluyor. Yüz tanıma sistemi vatandaşın kim olduğunu bize daha önceden söylediği için verdiği kimliğin doğru olup olmadığını daha çabuk tespit etmekteyiz. Bu da bizim iş yükümüzü aynı zamandaki kaliteli bir hizmet vermemizi sağlayacak" dedi.

Altuntaş, yeni gelen alkolmetrelerin sürücüler üflerken fotoğraf çekip yazıcıdan çıktı alarak itirazları da en aza indireceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alkolmetre cihazımız yine kamera sistemi donatılmış bir şekilde kullanılmaktadır. Burada yine vatandaşımız alkolmetreyi üflediğinde onun fotoğrafı çekilmektedir. Bu fotoğrafının bizim için şöyle bir avantajı oluyor. Daha sonra sürücünün itirazı halinde çıkan fotoğrafı mahkemelere sunuyoruz. Mahkemelerde delil niteliği taşıyor. Aynı zamanda vatandaşımız da fotoğrafının çekildiğini gördüğünde herhangi bir şikayete tabi konuyu mahkemeye taşımamaya başlıyor. Bu şekilde mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak. Vatandaşımızla polisimiz arasında güven duygusu daha da sağlamlaşacak. Uygulama, vatandaşımızın şikayeti veya polisimizin herhangi bir mukavemete karşı kalmaması açısından çok büyük önem taşımaktadır. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da bahsettiği gibi 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sorusunun daha az gündeme geleceğini düşünüyoruz."