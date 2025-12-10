Haberler

'Bilge Kral' Aliya İzetbegoviç doğumunun 100'üncü yılında Ankara'da anıldı

'Bilge Kral' Aliya İzetbegoviç doğumunun 100'üncü yılında Ankara'da anıldı

Bosna-Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, doğumunun 100. yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen panelde anıldı. Etkinlikte İzetbegoviç'in mirası, insanlık onuru ve özgürlük konularındaki fikirleri ele alındı.

Bosna-Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, doğumunun 100'üncü yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen panelle anıldı.

Yunus Emre Enstitüsü, Ankara Üniversitesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı iş birliğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda düzenlenen 'Doğumunun 100'üncü Yılında Aliya İzetbegoviç'ı Yeniden Anlamak' başlıklı panele Bosna Herkes'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünvar, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, akademisyenler, diplomatlar ve öğrenciler katıldı. Mirasın gelecek nesillere aktarılması ve iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenen panel, milli marşların okunması ve müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Bosna Hersek giderek büyüyen, gelişen, Türkiye'nin dostu ve kardeşi olan bir ülke"

Bugünün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği gün olduğunu hatırlatan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünvar, "İnsanlık onurunun yeniden kazanılması adına çok önemli bir evrensel beyanname. Onun kabul edildiği günün yıl dönümünde Aliya İzetbegoviç'i yeniden anlamak adı altında bir program yapıyoruz. Niye yeniden anlamak diye ifade ediyoruz. Çünkü İzetbegoviç, Bosna Hersek'in bugünlere gelmesinde o zor yıllarda, 90'lı yıllardaki bilge lider. Çok zorlu şartlarda Bosna Hersek'in özgürlüğü, hür ve müreffeh bir ülke olması için çok gayretleri olmuştu malumunuz ve vefat etti. Vefatından sonra da Bosna Hersek giderek büyüyen, gelişen, Türkiye'nin dostu ve kardeşi olan bir ülke. Onun fikirleri var. Aslında fikirleri sadece Bosna'yla ilgili de değil, insanlık onurunu, özgürlüğünü ve insanı insan yapan değerleri savunan bir lider. Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Türkiye'nin hem kuzeyinde hem güneyinde gerçekten yüreğimizi yakan iki tane savaş var. Böyle çalkantılı bir dönemde İzetbegoviç gibi insanlık onurunu önceleyen bir lideri anmak çok kıymetli gerçekten" diye konuştu.

"İzetbegoviç'in aziz hatırasını yad edebilmek benim için tarif edilemez bir şeref, onur nişanesi"

Yunus Emre Enstitüsü'nün ilk kurulduğu yerin Bosna Hersek olduğunu belirten Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, "Bosna'da üç tane merkezimiz var ve yetmiyor diyebilirim. Bosna'nın ve Türkiye'nin birbirleriyle olan görünmez bağı o kadar güçlü ki, bu üç merkez bile yetmiyor. Çünkü neden? Kültürel etkinliklerimiz, kültürel faaliyetlerimiz ve karşılıklı olarak dil öğrenme arzumuz bu merkezlerimizin dolmasına, taşmasına neden oluyor. Ben gençliğimde kitaplarını okudum ve Bosna Hersek'te o büyük facialar yaşanırken, büyük kıyımlar, katliamlar yaşanırken o serinkanlı duruşu, o insanlığa hala bir şeyler öğretebileceğine olan inancı, imanı beni derinden etkilemişti. Bugün enstitü başkanı olarak İzetbegoviç'in aziz hatırasını yad edebilmek, kurum olarak buna destek verebilmek de benim için gerçekten tarif edilemez bir şeref, onur nişanesi. Ankara Üniversitesi ve Ali İzetbegoviç Vakfı'yla da iş birliği yaparak bu etkinliği yaptık. Bosna Hersek'te ve Türkiye'de çok ses getirdi anma törenimiz ve iyi bir sergi yaptık. İzetbegoviç'in çocukluğundan itibaren hiç yayınlanmamış ya da fazla görülmemiş fotoğraflarıyla çok güzel bir sergi gerçekleştirdik. Bugün onun muadilini burada yapıyoruz" dedi.

Aliy, etkinlik sayesinde İzetbegoviç'in sadece geçmişte kalan bir figür olmadığını ve fikirleriyle yol göstereceğine inandığını belirtti. İzetbegoviç'in düşünce duruluğu ve düşünce aralığının çok değerli olduğunu söyleyen Aliy, etkinliğin yeni Ali İzetbegoviç çalışmalarını başlatacağına da inandığını ifade etti.

Günün ilerleyen oturumlarında, farklı ülkelerden akademisyenler İzetbegoviç'in fikirlerini, siyaset felsefesinden dış politikaya, sanat anlayışından felsefeyle ilişkisine kadar çeşitli yönleriyle ele aldı. Kapanış oturumunda İzetbegoviç'in yalnızca Bosna-Hersek için değil, tüm insanlık için evrensel bir değer olduğu vurgulandı. Program, hediye takdimleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - ANKARA

title