Haberler

Karaman'da hayatını kaybeden Milletvekili Osman Sağlam'ın amcası toprağa verildi

Karaman'da hayatını kaybeden Milletvekili Osman Sağlam'ın amcası toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam'ın 91 yaşında vefat eden amcası Ali Rıza Sağlam, cenaze namazının ardından Karaman'da defnedildi.

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam'ın 91 yaşında vefat eden amcası Ali Rıza Sağlam, toprağa verildi.

Sağlam, için Ahmet Yesevi Camisinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Sağlam'ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Rıza Sağlam, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı