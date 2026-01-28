Karaman'da hayatını kaybeden Milletvekili Osman Sağlam'ın amcası toprağa verildi

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam'ın 91 yaşında vefat eden amcası Ali Rıza Sağlam, toprağa verildi.

Sağlam, için Ahmet Yesevi Camisinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Sağlam'ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Rıza Sağlam, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN