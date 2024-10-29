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Ali Koçak, Cumhuriyet Bayramı'nda Üniversitelilere Ciğer İkramında Bulundu

Ali Koçak, Cumhuriyet Bayramı'nda Üniversitelilere Ciğer İkramında Bulundu
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Bursa'da ciğerci Ali Koçak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Uludağ Üniversitesi'nde kutlayarak öğrencilere ücretsiz ciğer ziyafeti sundu. Mangal ile ay yıldız koreografisi oluşturan Koçak, tüm bayramlarda gençlerin yanlarında olacağını belirtti.

Bursa'da dini ve milli bayramlarda öğrenciler, gençler ve yaşlılar için mangal kuran ciğerci Ali Koçak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Uludağ Üniversitesi'nde kutladı.

Üniversitenin bahçesine mangal kurup üniversitelilere ciğer ziyafeti çeken Ali Koçak, mangal ile ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Üniversiteli gençler ücretsiz ciğer ikramından dolayı Ali Koçak'a teşekkür ettiler. Tüm dini ve milli bayramlarda öğrenciler, gençler ve yaşlıların yanında olduğunu ifade eden Ali Koçak, "Her zaman onlara destek olacağız. 101. yılın kutlu olsun Türkiye'm. Ay-yıldızlı mangalımız ile bu sefer Cumhuriyetimizin geleceği gençlerimiz için Uludağ Üniversitesi'ndeyiz. Şan ve şerefle 101.yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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