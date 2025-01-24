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Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24'üncü yıl dönümünde anıldı

Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24'üncü yıl dönümünde anıldı
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Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24'üncü yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24'üncü yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinde iken makamından Diyarbakır Valiliğine giderken hain bir pusu neticesinde şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24'üncü yıl dönümünde Hendek ilçesinde mezarı başında dualar ile anıldı. Anma töreni Hendek Aile Kabristanlığında düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonrasında yapılan konuşmaların ardından dualar edilerek şehit Okkan'ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Bugün burada sene-i devriyesinde yapmış olduğumuz törende bu kadar insanın bu alana toplanmış olması Ali Gaffar Okkan ve şehitlerimizin bu memleket ve millet için ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Polislik ve emniyet müdürlüğü mesleği biraz sert, mesafeli bir iştir. Ama Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan Diyarbakır hem de diğer çalıştığı illerde vazifesini en iyi şekilde yaparken halk ile hemhal olarak onlarla birlik ve beraberlik içerisinde bu görevini ifa etmiştir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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