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Hava Kuvvetleri'nde İlk Kadın General: Özlem Karapınar

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Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti.

Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfi ile birlikte Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını kazandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşecek terfiler ve emeklilik kararları ele alındı. Yapılan atamalarla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda dikkat çeken bir değişim daha yaşandı. Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfi ile birlikte Karapınar, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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