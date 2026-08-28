Albay Fatih Aslan'dan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'ya Ziyaret
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Fakülte Genel Sekreteri olarak atanan Jandarma Albay Fatih Aslan, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı makamında ziyaret etti. Baybaba, nazik ziyaretinden dolayı Aslan'a teşekkür etti; görüş alışverişinin ardından ziyaret sona erdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Fakülte Genel Sekreteri olarak atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Baybaba, Fatih Aslan'ı makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baybaba, nazik ziyaretinden dolayı Aslan'a teşekkür etti.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı