Alaşehir'de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Alaşehir'de Adliye Sarayı ihalesi 2 Şubat'ta yapılacak, Polis Merkezi Karakolu ise 2026 yatırım programına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yatırım programına alınan Adliye Sarayı'nın ardından, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Karakolu binası da 2026 yılı yatırım programına dahil edildi. Alaşehir'e yapılacak Adliye Sarayı'nın ihalesi 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, eski otogar alanı olarak bilinen yaklaşık 10 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek adliye binasının, bodrum katla birlikte 6 katlı olacağı ve 550 günde tamamlanacağı öğrenildi.

2026 yılı yatırım programına alınan Polis Merkezi Karakolu binasının ise Barış Mahallesi çevre yolu üzerinde, Bölge Trafik Müdürlüğü binası yanında bulunan 10 bin metrekarelik alanda, 600 metrekare arsa üzerine inşa edileceği belirtildi.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan, hükümetin Alaşehir'e yaptığı yatırımların kendilerini memnun ettiğini belirterek, "2 Şubat 2026'da ihalesi yapılacak modern Adliye Sarayımız 550 günde tamamlanacak. Yeni Polis Merkezi Karakolu binamızın da yatırım programına alınması bizleri ayrıca mutlu etti. Başta bölge milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ise, ilçenin ihtiyaç duyduğu Adliye Sarayı'nın yapılacak olmasının ve Polis Merkezi Karakolu'nun yatırım programına alınmasının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA