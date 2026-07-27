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Alaplı'da düğün geleneği: Yardımlaşma ve dayanışma

Alaplı'da düğün geleneği: Yardımlaşma ve dayanışma
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Fındıklı köyünde, yıllardır sürdürülen düğün geleneklerinden biri yaşatılmaya devam ediyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Fındıklı köyünde, yıllardır sürdürülen düğün geleneklerinden biri yaşatılmaya devam ediyor. Köy düğünlerine gelen kadın davetliler, davul zurna eşliğinde karşılanarak alkışlar arasında düğün evine alınıyor.

Alaplı'nın Fındıklı köyü ve çevre köylerinde uzun yıllardır devam eden gelenek kapsamında, düğün sahipleri tarafından köy sakinlerine davetiye ulaştırılıyor. Düğün günü ise özellikle kadın davetliler, yöresel kıyafetlerini giyerek düğün evinin önünde davul zurna ekibinin gelmesini bekliyor.

Davul zurna ekibinin gelmesiyle birlikte başlayan karşılama töreninde, davetliler davul zurna eşliğinde eğlenirken, davulculara da bahşiş veriliyor. Ardından kadın davetliler, alkışlar eşliğinde düğün sofrasına kadar götürülüyor.

"Amacımız eğlenmekten çok düğün sahibine yardımcı olmak"

Düğün sahiplerinden Yasemin Baykan, köyde yıllardır devam eden düğün geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Burası Alaplı Fındıklı köyü. Bizim düğünlerimiz böyle oluyor. Akşam da salon düğünümüz var. Köyümüze gelen misafirlerimize yemek veriyoruz. Örf ve adetlerimiz gereği kadınlar ve erkekler, yemek yiyenler düğün sahibine yardımcı olmak amacıyla bir araya geliyor. Amacımız eğlenmekten çok düğün sahibine yardımcı olmak" dedi.

Düğünlerde gönüllülük esasına dayalı olarak aralarında para toplandığını ifade eden Baykan, "Aramızda gönlünden ne koparsa 300, 500, bin TL gibi miktarlarda para topluyor ve düğün sahibine yardım amaçlı veriyoruz. Asıl amacımız eğlenmekten çok düğün sahibine destek olmak. Bu bizim yıllardır devam eden geleneğimiz. Atalarımızdan böyle gördük, biz de bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Fındıklı köyünde yaşatılan bu gelenek, düğünlerin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda köy halkının dayanışma ve yardımlaşma kültürünü sürdürdüğü önemli bir buluşma noktası olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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