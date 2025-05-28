Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Alanya Kaymakamlığı'nda görev değişikliği gerçekleşti. Temmuz 2020 tarihinden bu yana Alanya Kaymakamı olarak görev yapan Fatih Ürkmezer İstanbul'un Beykoz ilçesine kaymakam olarak atanırken; yerine Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk getirildi.

2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan ve daha önce

Denizli Beyağaç, Aksaray Gülağaç, Bingöl Kığı, Artvin Borçka, Mardin Artuklu ve Trabzon Beşikdüzü ilçelerinde sürdüren Öztürk, 2021 yılında yayımlanan kararname ile Sivas Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı. - ANTALYA