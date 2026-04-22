Alanya'da şehit emanetine 23 Nisan'da anlamlı devir

Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kaymakamlık koltuğu, şehit emniyet amirinin oğluna devredildi.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Şehit Emniyet Amiri Halil İbrahim Aksoy'un eşi Aysun Aksoy, oğulları Mehmet Aksoy ve Cengizhan Aksoy ile Özel Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu Müdürü Vildan Karadeniz'i makamında ağırladı. Ziyaret kapsamında Kaymakam Öztürk, makam koltuğunu şehidin emaneti olan öğrenci Cengizhan Aksoy'a devretti. Temsili olarak kaymakamlık görevini üstlenen Cengizhan Aksoy ile yakından ilgilenen Öztürk, genç öğrencinin hedefleri ve hayalleri üzerine sohbet etti.

Öte yandan Kaymakam Öztürk, Cengizhan Aksoy'a eğitim hayatında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk ayrıca, Cengizhan nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - ANTALYA

