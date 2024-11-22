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Alanya'da Muz Serasında İş Kazası: 2 Kişi Tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasında meydana gelen iş kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası sera sahibi ve raylı sistem operatörü tutuklandı.

Alanya'da seradaki iş kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili sera sahibi ve raylı sistemin operatörü tutuklandı.

Olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muz serasında çalışan işçiler aşağıya inmek için raylı sisteme bindiler. Raylı sistemin aşağıya inerken halatlarının kopması sonucunda beton zemine çarparak durabilen işçilerden yabancı uyruklu Muhammed El Çeker (35), Mevlüt Tokaç ve Y.E.Y. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed El Çeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Mevlüt Tokaç ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Raylı sistem üzerindeki diğer yaralılar A.O. ve Y.E.Y. ise tedavileri yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Kazanın ardından işçilere seradaki muzu kestiren deponun sahibi Haşim K. ve raylı sistemin operatörü Mustafa D. gözaltına alındı. Alanya Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alanya'da Muz Serasında İş Kazası: 2 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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