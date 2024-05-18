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Alanya'da drift yapan aracın sürücüsüne 128 bin lira para cezası kesildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik kurallarını çiğneyen araç ve sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsünün ehliyetine ise süresiz el koyuldu.

Alanya'da drift yapan aracın sürücüsüne 128 bin lira para cezası kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik kurallarını çiğneyen araç ve sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsünün ehliyetine ise süresiz el koyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesinde gece geç saatlerde bir ataç vatandaşları rahatsız edecek şekilde drift yaparak trafik kurallarını hiçe saydı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Yapılan paylaşım sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri, aracı ve sürücüyü yakaladı. Drift yapılan araç 8 ay süre ile otoparka çekilirken, araç sürücüsüne toplamda 128 bin 932 lira para cezası uygulandı ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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