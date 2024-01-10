Alanya Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Uzunöz Mahalle Muhtarı Ziya Özdemir'in daveti ile mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yücel, projeler ve çalışmalar hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Uzunöz Mahalle Muhtarı Ziya Özdemir'in daveti ile Uzunöz Mahallesi'nde vatandaşların kahvaltı sofrasına konuk oldu. Mahalle sakinlerinin karşıladığı Başkan Yücel, vatandaşlara Dim Bölgesinde ve Alanya genelinde yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Devam eden projeleri de vatandaşlara aktaran Başkan Yücel, bölgedeki talepleri bildiklerini ve yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Yücel, 10 yılda Alanya'nın çehresini baştan inşa ettiklerini belirtti. Bölgeye eğitimden sağlığa, kültür sanattan, sosyal donatı alanlarına kadar pek çok hizmet getirdiklerini belirten Başkan Yücel, "Sizlerin talepleri ve yaptığımız planlama doğrultusunda bölgemizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi kentimize 8 yeni sağlık ocağı ve 10'a yakın okul kazandırdık. Alanya'daki taşımalı ve ikili eğitime son verdiğimiz gibi etüt merkezleri, kütüphaneler, yurtlar yaparak öğrencilerimizin yanlarında olduk. 8 tane sağlık ocağı yaparak sağlık konusunda önemli adımlar attık. Daha önce doğu yaylalarımız için açtığımız sağlık ocağından batı yaylalarımız içinde açtık. Şehir merkezinde ve beldelerimizde tamamladığımız ve devam eden pek çok projemiz var. Bunları yapabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

İsteklerini Başkan Yücel'e ileten vatandaşlar ziyaretleri içinde teşekkürlerini sundular. - ANTALYA