Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı

Antalya'nın Alacabel bölgesinde kar yağışı sonrasında oluşan kış manzarası, Manavgatlılar tarafından yoğun ilgi gördü. Aileler ve çocuklar karda oynarken, vatandaşlar açık havada mangal yaparak keyifli anlar geçirdi.

Antalya'nın sahil kesimlerinde yağmur yağarken, Torosların zirvelerinden Alacabel adeta beyaza büründü. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından yüzlerce Manavgatlıyı ağırladı. Açık havayı fırsata çeviren genci yaşlısı vatandaşlar, kar keyfi için hafta sonu soluğu Alacabel'de aldı.

Manavgat'tan araçlarıyla yaklaşık bir saatlik yolculuk yapan vatandaşlar, Torosların zirvesinde kış manzarasıyla karşılaştı. Aileler çocuklarıyla birlikte karda oynadı, gençler kızak ve poşetlerle kaydı, bazı ziyaretçiler ise kardan adam yaparak hatıra fotoğrafları çekti. Zirvede mangal yakıp semaverle çay demleyenler, Alacabel'i adeta açık hava piknik alanına çevirdi.

"Burası bizim Uludağ'ımız"

Kar keyfi için Alacabel'e gelen Manavgatlılar, bölgenin kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, "Ne zaman kar yağsa bir saat içinde buraya geliyoruz. Herkes Uludağ'a giderken biz Alacabel'e geliyoruz. Burası Torosların Uludağ'ı. Kış aylarında Manavgatlıların pazar günü kaçamak yaptığı tek yer burası. Yörükler diyarı olan Alacabel'in doğal güzelliği bambaşka" ifadelerini kullandı.

Bazı sürücülerin otomobil ve kamyonetlerle boş karla kaplı geniş arazide karda drift attığı anlar ise kameraya yansıdı.

"Yazın deniz, kışın kar"

Ailesiyle birlikte Manavgat'tan Alacabel'e gelen Serkan Poyraz, yaz ve kış mevsimlerini farklı güzelliklerle yaşadıklarını belirterek, "Yazın Manavgat'ta denizin keyfini çıkarıyoruz, kışın ise Alacabel'e gelerek karın tadını çıkarıyoruz. Mangalımızı yakıyoruz, çayımızı demliyoruz, çocuklarla kardan adam yapıp kayıyoruz. Burası bizim vazgeçilmezimiz. Yazın ise Yörükler diyarı olarak bambaşka bir güzelliğe bürünüyor" diye konuştu.

Hafta sonu boyunca yoğunluk yaşanan Alacabel'de kartpostallık görüntüler oluşurken, Torosların zirvesi Manavgatlıların kış mevsimindeki buluşma noktası olmaya devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
