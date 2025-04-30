Akyaka Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Muhtarlar Toplantıları sürüyor. Her ay yapılan toplantılarda mahalle ve köylere yapılacak yatırımlar ele alınıyor.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, başkanlığında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı Akyaka Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, köylerin ihtiyaç ve sorunları doğrultusunda bilgi alan Kaymakam Demirtaş, eksikliklerin en kısa zamanda çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimatlar verdi.

Kaymakam İsmail Demirtaş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, devletin bütün imkanlarını vatandaşlara hizmet için için seferber ettiklerini belirtti.

Akyaka Kaymakamlığı'nca muhtarlar toplantılarına devam edeceği öğrenildi. - KARS