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Akyaka'da Tarla Faresiyle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Akyaka'da Tarla Faresiyle Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Akyaka'daki çiftçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, tarla faresinin tarıma etkileri ve zararlılarla mücadele yöntemleri üzerine uzmanlar tarafından bilgiler verildi. Çiftçilere, çevre dostu yöntemler ve entegre zararlı yönetimi konularında da davet edildi.

Akyaka'da tarla faresiyle mücadele bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Akyaka'daki çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal zararlılarla mücadele konusunda farkındalığı artırmak ve etkili yöntemler konuşuldu.

Kars'ın Akyaka ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, uzmanlar tarla faresinin tarıma olan olumsuz etkilerini ve zararlılarla başa çıkmanın yollarını anlattı. Tarla farelerinin, özellikle ekin dönemlerinde büyük zararlara yol açabileceği belirtilirken, çiftçilere çeşitli mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda, entegre zararlı yönetimi, çevre dostu pestisit kullanımı ve doğal düşmanların korunması gibi konulara da değinildi. Ayrıca, çiftçilere tarla fareleriyle mücadelede dikkat etmeleri gereken noktalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantı, katılımcılardan gelen sorularla sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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