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Akyaka'da Sibirya Soğukları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Kars'ın Akyaka ilçesinde Sibirya soğukları nedeniyle sıcaklıklar -25 dereceye kadar düştü; araçların aküleri boşaldı, güneş enerjisi ısı panelinin deposu patladı.

Akyaka ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları hayatı durma noktasına getirdi. Soğuktan hareket halindeki arasın aküsü boşaldı. Soğuktan bir evin çatısında bulunan ısı panelinin ise deposu patladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava dalgası, Kars'ın Akyaka ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü ilçede, hareket halindeki bir aracın aküsünün boşalması ise vatandaşları şaşkına çevirdi.

Aküsü boşalan araç sürücüsü bir süre yolda kalırken, başka araçtan takviye verilerek uzun uğraşlar sonucu çalıştırılıp, yoluna devam etti.

Aracının hareket halindeyken soğuktan aküsünün boşaldığını ifade eden Köroğlu Demirkaya, "Eksi 22'leri gördük. Arabamız dondu, sağ olsun komşumuz geldi arabamızı çalıştırdık. Araba donmuştu, aküsü boşalmıştı" dedi.

Öte yandan, soğuk havadan bir vatandaşın da güneş enerjisi ısı panelleri nasibini aldı. Vatandaşın evinin çatısında kurulu bulunan ısı panelinin su deposu soğuktan patladı. Patlayan deposun suları ise buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle ısı panelinin patladığını belirten Mustafa Aykut, "Havalar soğudu, güneş enerjimiz dondu" diye konuştu.

Soğuk hava nedeniyle Akyaka'da birçok evin su sayaçları da dondu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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