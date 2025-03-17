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AKUT'tan Çanakkale Şehitliği'ne ziyaret

AKUT'tan Çanakkale Şehitliği'ne ziyaret
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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 15-16 Mart'ta, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılını kutlamak ve şehitleri anmak için Çanakkale Gelibolu'da anma töreni düzenlendi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 15-16 Mart'ta, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılını kutlamak ve şehitleri anmak için Çanakkale Gelibolu'da anma töreni düzenlendi.

AKUT Türkiye genelinde gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında, 15-16 Mart tarihlerinde Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılını kutlamak ve şehitleri anmak için Çanakkale Gelibolu'yu ziyaret etti. Etkinliğe 13 ekip ve öğrenci topluluklarıyla birlikte 350 gönüllü katılım sağladı. Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret eden AKUT gönüllüleri, şehitlerin manevi huzuruna çıkarak anma töreni gerçekleştirdi. AKUT Eskişehir'in de yer aldığı program, duygu dolu anlara sahne oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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