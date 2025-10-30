Haberler

AKUT Derneği, 4 Gün Mahsur Kalan Güvercini Kurtardı

AKUT Derneği, 4 Gün Mahsur Kalan Güvercini Kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKUT Eskişehir ekibi, havalandırma boşluğunda 4 gün mahsur kalan güvercini kurtararak Cumhuriyet Bayramı'nda doğaya saldı. Olay, bir üniversite öğrencisinin evinde gerçekleşti ve ekip, güvercini sağ salim kurtardı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, 4 gündür havalandırma boşluğunda aç ve susuz bir şekilde mahsur kalan güvercini başarılı bir operasyonla kurtararak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda doğaya saldı.

Olay, 28 Ekim 2025 tarihinde Tepebaşı ilçesi İstanbul Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisinin yaşadığı evin havalandırma boşluğuna güvercin düştü. Kanat çırpma seslerini fark eden ev sahibi, kendi imkanlarıyla güvercini kurtaramadı. Nereye müracaat edeceğini de bilemeyen ev sahibi, en sonunda AKUT ile iletişime geçti.

Başarıyla kurtarılan güvercin, 29 Ekim'de özgürlüğüne kavuştu

İhbar üzerine adrese giden AKUT Eskişehir ekibi, talihsiz hayvanın kurtarılması için çalışma başlattı. Kuş, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sağ salim kurtarıldı. Oldukça aç ve susuz durumda kalan kuş, ekip tarafından beslendi. Veteriner kontrolünden geçirilen güvercin, 1 gece AKUT personelinin evinde misafir oldu. Ev sahibi tarafından ismi 'Mutlu' koyulan güvercin, AKUT Eskişehir Operasyon Merkezi'ne getirildi. Uçması için herhangi bir engel olup olmadığı tekrar kontrol edilmesinin ardından kuş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda doğaya özgür bırakıldı.

"Aç, susuz 4 gün boyunca orada hayatta kalmış"

Operasyonu anlatan AKUT Eskişehir Ekip Lider Yardımcısı Ekrem Meriç, "Güvercin, zemin üstü 1'inci kattaydı. İlk olarak, havalandırma kapağını yerinden çıkartıp yılan kamera ile güvercini görüntülemeye çalıştık. Güvercin, boy hizasında bir havalandırmadan aşağıya 3'üncü kattan düşmüş ve dar bir alandaydı. Yaklaşık 1 saatin sonunda ekibimizle birlikte, güvercini düştüğü yerden kurtardık. Aç, susuz 4 gün boyunca orada hayatta kalmış. Gece, bir ekip arkadaşımızın evinde misafir oldu. Karnını doyurduk, susamıştı, oldukça fazla su içti. Sabah veteriner kontrolünün ardından burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla beraber kendisini doğaya bırakma niyetindeyiz" dedi.

"Önlem alınması gerekiyor"

Bu tür olaylara karşı ne gibi önlemler alınabileceğini anlatan Meriç, şunları söyledi:

"Bacaların yukarıdan telle örülmesini istiyoruz. Bütün apartmanlarda bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Ben daha önce saksağan ve karga düştüğünü de görmüştüm. Bu nedenle baca etraflarının rabis teli ile kapatılmasında fayda var. Bina yöneticilerinin ve sakinlerinin buna dikkat etmesini özenle rica ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
1 milyon emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak

Yüz binlerce emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Onlarca ceset sokaklara dizildi
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Onlarca ceset sokaklara dizildi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan Cenk ve İrfan Can hakkında olay gelişme
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Yok artık daha neler Aboubakar! Yeni takımında resmen Messi oldu

Yeni takımında resmen Messi oldu
Sıra gecesinde halay çeken yaşlı adamın 5 dakika sonra kalbi durdu

Sıra gecesinde halay çeken yaşlı adamın 5 dakika sonra kalbi durdu
İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba

İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.