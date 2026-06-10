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Rüşvet soruşturmasında Özgür Özel'in eski şoförü gözaltına alındı

Rüşvet soruşturmasında Özgür Özel'in eski şoförü gözaltına alındı
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İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerden Cem Yüzer'in eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu, Anıl Demir'in ise soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.

  • Rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında CHP lideri Özgür Özel'in eski şoförü Cem Yüzer gözaltına alındı.
  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadeleri, MASAK raporları ve HTS kayıtları operasyonu tetikledi.
  • Soruşturmada Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Manisa'ya uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları, operasyonun düğmesine basılmasını sağladı.

ÖZKAN YALIM'IN İDDİALARININ ARDINDAN GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. 'Rüşvet ve suç örgütü' üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Demirhan Gözaçan ile bağlantılı olduğu belirlenen isimlere yönelik yürütülen derinlemesine incelemelerde yeni detaylara ulaşıldı.

ÖZEL'İN ESKİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramaların ardından Cem Yüzer ve Anıl Demir gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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