Akşener: "Biz bu partiyi yancılık yapmak için mi kurduk?"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

MANİSA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Akşener, "Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı programa katıldı. Yunusemre ilçesi Millet Çarşısı'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde, partililer salonu doldurdu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, salon girişinde davul ve zurnayla karşılandı. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Zafer İksir, 2024 yılı yerel seçimlerine hazır olduklarını ve kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. Manisa'da değişim zamanının geldiğini ifade eden İksir, İYİ Parti'nin adayları ile sahada olacağını dile getirdi.

"Biz bu partiyi Onlara yancılık yapmak için mi kurduk"

Aday tanıtım töreninde konuşan Meral Akşener, seçimlere tek başlarına girdiklerini hatırlattı. Akşener, "Türkiye'nin bütün şehirlerinde ilçelerinde yerel seçimlerde kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Yahu biz bir siyasi partiyiz. Pek çok eziyete, haksızlığa, iftiraya, tehdide göğüs geren bir siyasi partiyiz. Ama biz bir siyasi parti değilmişiz. Bugün bizi yöneten bir anlayış var. Partili cumhurbaşkanı sisteminin dayattığı, büyüğün küçüğü ezdiği, büyük olan siyasi partinin yanı, yandaşı, yancısı olarak tarif edilen, iddiası unutturulan bir anlayışla karşı karşıya kaldık, hayretler içinde kaldık. Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Biz bu ülkeyi görüşlerimize uygun olarak zaten kurucu iradesi bu ülkenin bu cumhuriyetin kurucu iradesi Türk milliyetçiliğidir" dedi.

"Kabul kardeşim suç benim"

Akşener, Manisa'nın tarımı ve sanayisi ile kendine yeten bir şehir olduğunu belirterek, "Buna rağmen siz yüzde 50'nin üzerinde çalışanın sadece asgari ücretle yaşadığını söylerseniz bu şehir fakirleşmiş demektir. Her şey bir yana kul hakkının ahlakın, çalma ve çaldırmanın, haklı ve helal kazancın ne olduğunun anlatılması gerektiği yerde şu kadar kız çocuğu ile evlenilir mi evlenilmez mi, sürekli kadınları inciten, kadınlara el uzatılmasının önünü açan, hoca kılıklı tiplerin televizyonlarda konuşma yaptığı bir Türkiye'yi biz reddettiğimiz için bu kutuplaştırmayı ortadan kaldırmak için yola çıktığımız, bu ülkeyi özü başımıza yöneteceğimize duyduğumuz inançla yola çıktık. Pek çok da bedel ödedik .Biz bu ülkeyi canımızdan çok sevdik. Benim bir cümle oldu, diyorum ki biz bu yalnız başımıza seçime girerek elbette bir zorluğu göze alarak, bunu kabul ederek ve bu zorlukla mücadele edip galip gelmek inancıyla yola çıktık. El sıkışmak kolay. Bu sistem cumhurbaşkanı hükümet sisteminin dayattığı bir sistem var. Bütün siyasi partilerin oy oranı daha büyük bir siyasi partinin yanında yamacında köşesinde yer tutmasını sağlamak, bir iktidar mücadelesini vermek. 2018'den bugüne kadar sistemin mecburiyetlerine uyduk. Değişen bir şey oldu mu, olmadı. 2023'te sistemi değiştirdik mi, hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor. Önemli bir adım atıyoruz, cumhurbaşkanlığı seçiminde ona buna yol açmıyoruz. Yerel seçimler çok ilginçtir, projelerin tartışıldığı ve her seçimde cumhur ittifakı bileşenlerinin bir şekilde oy kaybettiği bir seçimdir. Kutuplaştırılan seçmen yerel seçimlerde gönül verdiği partisine de kulak çekme hareketi yapar. Bursa'da dedim ki 'AK Parti'ye gıcık olanlar var bize oy verin, CHP'ye gıcık olanlar var bize oy verin' dedim. Her iki siyasi parti de seçmeni görür olsun. İnançlarınız üzerinden, doğduğunuz yerler üzerinden kavga edilmesinin önüne geçilsin. Projeler üzerinden rekabet etmenin yolu açılsın. Bu cümleden çok üzülmüşler. Çünkü sert bir şekilde kutuplaşmaya alıştı arkadaşlar. Seçmen velinimettir. Şimdi projelerin yarıştığı bir yeni anlayışı hayal ettiğimiz anlayışı bu seçimlerde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Bu seçimde biz kendimiz olacağız"

İYİ Parti'nin bu seçimlere kadar kendisi olamadığını söyleyen Meral Akşener, "Başarının hepsinin ortağı hepimiziz, ama ben genel başkanım hayal ettiğimiz gerçekleşmezse ben gereğini yaparım dedim. Şunun üstüne kellemi koyuyorum hem teşkilata diyorum hem milletimize o başı alıp tekrar buraya koymak sizin elinizde tekme atıp göndermek de sizin elinizde. Ben de bugün diyorum ki biz başımızı koyduk Türkiye'nin yoluna. Ölürüm Türkiyem yoluna. Milletimiz bizi anlıyor. Çünkü bütün zorluklara rağmen yeni kurulmuş, AK Parti'nin en güçlü dönemde, her yere elinin uzandığı bir dönemde ayakta kalmayı, var olmayı bize sağladı milletimiz. Bize dedi ki sizi gözetim altında tutuyorum. Ne yazık ki biz henüz şartlar gereği kendimiz olamadık. İşte bu seçimde biz kendimiz olacağız. Bizim adaylarımız Manisa için ne yapacaklarını anlatacaklar" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile birlikte İYİ Parti'nin Manisa Büyükşehir Adayı Gürhan Özcan'ı tanıttı. Ardından Soma Belediye Başkan Adayı Fatih Arslan, Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Abacı, Yunusemre Belediye Başkan Adayı Tufan Akan, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ahmet Karadağ, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Orhan, Ahmetli Belediye Başkan Adayı Abdullah Aktuna birlik beraberlik pozu verdi.