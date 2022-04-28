Aksaraylı Seyyar Satıcı: Bayram Geldi, Ayağımıza Kötü Bir Ayakkabı Bile Alamadık

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da esnaf, Ramazan Bayramı alışverişiyle piyasanın canlanmasını beklerken hayal kırıklığına uğradı. 58 yaşındaki seyyar satıcı Seyide Sirkeci, "Eski bayramlar çok iyiydi. Belki imkanlarımız yine kısıtlıydı ama bir bolluk ve alım gücümüz vardır. Şimdi öyle mi? Bayram geldi, ayağımıza kötü bir ayakkabı bile alamadık" dedi.

Aksaraylı Ahmet Kılıç, bayram alışverişi yapmak için vatandaşın imkanının olmadığına dikkat çekerek, "Önceleri insanların imkanları vardı. Bayrama bir hafta kala çarşı, pazar insanlarla dolar taşardı. Az önce çarşıyı gezdim, geldim. Esnaf o kadar sakin ki anlatamam. Ülkemizde alım gücü ve maddi imkansızlık had safhada. 'Bize her gün bayram' deyip geçiyoruz. Şu ülkenin haline bir bakar mısınız? Ülkede ne liyakat var ne bir anlama var ne bir anlayış var" diye konuştu.

"O GÜZEL BAYRAMLAR ESKİDENDİ"

Seyyar satıcı Seyide Sirkeci, işlerinin durgun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bayramda yapacağımız tek şey belki biraz dinlenebilmek, çünkü 4 gün boyunca işe çıkamayacağız. Üç tane çocuğum var, 700 TL eve kira ödüyorum. Bir de yaşlılık maaşı alıyoruz. Kira, doğal gaz, elektrik derken kimseye muhtaç olmamak için seyyar satıcılık yapıyoruz. Eski bayramlar çok iyiydi. Belki imkanlarımız yine kısıtlıydı ama bir bolluk ve alım gücümüz vardır. Şimdi öyle mi? Bayram geldi, ayağımıza kötü bir ayakkabı bile alamadık. O güzel bayramlar öncedendi. Maalesef artık yok. Ne yapalım, biz de bu şekilde hayat mücadelesine devam edeceğiz."

"PSİKOLOJİMİZ BOZULMAYA BAŞLADI"

Bir restoranda asgari ücretle garson olarak çalıştığını söyleyen Yusuf Ak, "Evde bir kız çocuğum var. Maalesef aldığımız maaş ortada. Bayram alışverişi falan şurada dursun, evin ihtiyaçlarını zor yetiştiriyoruz. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz, ucu ucuna bir hayat yaşıyoruz" dedi.

Siyasette yaşanan kavgaların artık bir an evvel bitmesi gerektiğini söyleyen Ak, "Bu siyaset ve ekonomi insanların psikolojisini bozmaya başladı. Bu bayramdan tek dileğim, siyasetteki bu kısır çekişme ve kavgalar bitsin. Başka bir şey istemiyorum. Siyasetteki kavgalar bittiği zaman insanların psikolojileri de düzelecektir" diye konuştu.

"KONFEKSİYONA GELEN ZAM YÜZDE 200"

Konfeksiyon ürünlerine yüzde 200 zam geldiğini hatırlatan esnaf Bülent Ünlü ise "Hal böyle olunca vatandaş zorunlu ihtiyaçları dışında alışveriş yapmıyor. Bayram alışverişi yok denecek kadar az. Her şey hazır, ama müşterimiz eksik. Yeter ki müşterimiz gelsin, gerekirse kendi canımızdan feragat eder indirim yaparız" dedi.

"Bu bayramların diğer bayramlardan farkı anormal fiyat farkı" diyen Cevdet Tuncer de "47 yaşındayım, ben de böyle bir fiyat farkı görmedim. İki çocuğum var. Bu bayramda kendimize bir şey almadık ama çocuklarımıza bayramlık aldım" diye konuştu.

"ESNAF FAKİRLEŞTİ"

Emekli Mustafa Berk ise "Bayram öncesi emeklinin ağzına bir parmak bal çalındı. Bayram ikramiyesi konusunda farklı rakamlar söylendi. Emekli umutlandı, ama umudumuz, hevesimiz kursağımızda kaldı. Emeklinin hayalleriyle oynandığı için artık emekliler kendi aralarında AK Parti'ye oy verip vermemeyi tartışıyor. Bu ekonomi düzelirse bir şeyler olur, ama bu gidişat hiç iyi yere gitmiyor" dedi.

Esnaf Hacı Coşkun de arzu edilen bayram alışverişinin olmamasından dolayı bayramı zor geçireceklerini ifade etti. Coşkun, "Arzu ettiğimiz bayram alışverişi maalesef yok. Vatandaşlar banka önlerinde, Kapalı Çarşı'daki esnafımızın dükkanları boş. Orta halli esnaf fakirleşti, bu bir gerçek. Piyasada ürün var, alım gücü yok" diye konuştu.